- Status lige nu er, at vi har genoprettet kontrollen over området, som tilhører ambassaden. Der er ingen uvedkommende længere, og der kastes ikke længere med sten, siger politiets talsmand.

En person, der siger, at han repræsenterer Politiske Fanger for et Frit Iran, meddeler, at demonstrationen er ”en del af verdensomfattende protester mod præsteregimet i Iran, efter at moralpolitiet har dræbt Mahsa Amini, en 22-årig kvinde”.

Kvinden døde i sidste uge efter at være passet op af moralpolitiet i Teheran. Politiet var utilfreds med, hvordan hun tildækkede håret med sit tørklæde.

Ifølge familien var hun blevet mishandlet, inden hun døde.

Det har udløst protester i mange iranske byer.