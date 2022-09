Finland lukker grænsen for russiske turister

Pekka Haavisto siger, at forbuddet indføres for at beskytte ”Finlands internationale forhold”. Han tilføjer, at ”ulovlige folkeafstemninger i Ukraine” også har været medvirkende til beslutningen.

Der er blevet holdt folkeafstemninger i fire ukrainske regioner. Rusland har besat de fire regioner og planlægger at annektere dem.

Det finske forbud gælder for russere, der har visum til Schengen-lande.

Den gælder dog ikke russere, der er i fare for at få menneskerettigheder krænket eller skal besøge familie, arbejde eller studere i Finland.