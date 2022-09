Den svenske kystvagt melder ifølge Svenska Dagbladet om en fjerde lækage på Nord Stream 1 og 2.

Lækket er i Sveriges eksklusive økonomiske zone.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet blev lækket opdaget af den svenske kystvagt allerede tirsdag.

Den svenske søfartsstyrelse oplyser til avisen, at lækket er lokaliseret mellem de to læk på Nord Stream 1, men at lækket er på Nord Stream 2.