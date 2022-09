Putins stedfortrædere i Ukraine har bedt om at blive del af Rusland

EU har stærkt fordømt de såkaldte folkeafstemninger. De er foregået under russisk besættelse.

EU’s kommissionsformand har onsdag bebudet en række nye sanktioner mod Rusland.

Der er spekulationer om, at Putin fredag under en tale i det russiske parlament vil erklære de fire ukrainske regioner for at være en del af Rusland.

I sidste uge truede han på ny indirekte med at bruge atomvåben, hvis russiske områder i Rusland bliver angrebet.

- Jeg bluffer ikke, sagde han.