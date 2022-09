EU foreslår ny runde sanktioner mod Rusland

- Vi vil også øge listen af produkter, der ikke længere kan eksporteres til Rusland. Målet er her at fratage Kremls militære centrale teknologier inden for luftfart, elektronik og kemikalier, siger Ursula von der Leyen.

EU-Kommissionen vil desuden foreslå forbud mod at tilbyde europæiske serviceydelser til Rusland.

På energiområdet lægger EU-Kommissionen op til at indføre det prisloft på russisk olie, som G7 er enige om i forhold til russisk olie.

Ursula von der Leyen nævner dog ikke noget om et prisloft på russisk gas, som ellers var en del af EU-Kommissionens oprindelig udspil på energiområdet.

Det stødte dog på så stor modstand fra medlemslandene, at det indtil videre er faldt ud af indgrebene mod Rusland.

Med den ottende runde af sanktioner vil EU-Kommissionen til gengæld gøre klar til at slå hårdere ned på personer, som omgår sanktioner.

Det skal ramme personer, som køber produkter i EU og ad omveje eksporterer dem til Rusland.

Sanktionslisten vil nu blive udvidet, så den omfatter mere end 1.300 personer og juridiske enheder. Det siger EU’s udenrigschef, Josep Borrell.

- Vi vil ramme dem, der er involveret i Ruslands ulovlige invasion af Ukraine.

- Det gælder også personer, der har været med til at arrangere de falske afstemninger i de besatte områder i Ukraine.

- Vi vil også ramme personer, som hjælper det russiske militær med våben og udstyr. Og som hjælper med rekrutteringen af de 300.000 soldater, siger Josep Borrell med henvisning til Putins mål om delvis mobilisering.