En person dræbt ved antiterror-aktion i Antwerpen

De belgiske myndigheder melder en person dræbt ved en antiterror-aktion i Antwerpen.

Anklagemyndigheden oplyser, at personen blev skudt under en aktion i Antwerpen mod en formodet højreekstremistisk gruppe.

Den omfattende antiterror-aktion var rettet mod mere end en halv snes adresser i den store nordlige havneby. Den blev sat i værk for at forhindre ”forberedelser af et terrorangreb”.