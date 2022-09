Danmark har ikke talt med Rusland om gasrørseksplosioner

Han har talt med en række udenlandske kolleger, blandt andre den amerikanske udenrigsminister, om situationen. Men Kofod agter ikke at tage kontakt til russerne.

- Det gør vi bestemt ikke. Rusland er en stat, der har startet en ulovlig angrebskrig i Ukraine og truer hele Europas sikkerhed. Vi har informeret Rusland i en note, om hvad vi har fundet. At der er tale om en bevidst handling.

- Men vi har ikke et ønske om at tale med Rusland. Vi vil til bunds i det her, og det gør vi sammen med vores allierede, siger Kofod.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) har haft travlt med en række samtaler. Det skriver hun på Facebook.

- Efter de voldsomme begivenheder i Østersøen har jeg talt med den tyske kansler, statsministrene fra Sverige, Norge og Polen, den polske præsident og kommissionsformanden for EU samt Natos generalsekretær.