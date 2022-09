Mænd på flugt skaber kaos ved Ruslands grænse

En anden mand siger til kanalen, at han har hørt om folk, som har forsøgt at komme ind i Georgien via grænseovergange i Tjetjenien og Dagestan, men at de blev holdt tilbage.

Georgien - og navnligt hovedstaden Tbilisi - er blevet et centrum for russere på flugt fra deres land, efter at Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

I Letland har regeringen indført undtagelsestilstand i grænseregionerne Aluksne, Balvi og Ludza på grund af den store tilstrømning af flygtninge.

Undtagelsestilstanden gælder også alle grænseovergange ved havne, i lufthavne og jernbaneovergange.