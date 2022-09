Russisk ambassade vil have lækageundersøgelse offentliggjort

- Resultaterne af en sådan undersøgelse bør offentliggøres, skriver den russiske ambassade.

Lækagerne på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 er sket i Østersøen ved Bornholm.

Den første lækage blev konstateret mandag. De andre to blev opdaget tirsdag.

På et pressemøde tirsdag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at der er tale om bevidste handlinger - ikke et uheld. Det er myndighedernes ”klare vurdering”, lød det.

Senere på aftenen skrev EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på Twitter, at Kommissionen vil have ”fuld klarhed” over gaslækagerne.