Zelenskyj udelukker at forhandle med Putin efter afstemninger

Zelenskyj taler via videolink på et møde i FN’s Sikkerhedsråd sent tirsdag aften dansk tid.

Her siger han, at den ukrainske regering ikke er i stand til at forhandle med Rusland, efter at Moskva har holdt såkaldte folkeafstemninger i regionerne Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

- Ruslands anerkendelse af pseudo-afstemningerne som normale, annekteringen af Krim og endnu et forsøg på at annektere ukrainsk territorie betyder, at der ikke er noget at tale med den russiske præsident om, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.