Prorussiske myndigheder erklærer sejr i folkeafstemninger

I Zaporizjzja hævder de Moskva-tro ledere ifølge AFP, at 93,11 procent af vælgerne har stemt for, at regionen skal indlemmes i Rusland.

Også i Luhansk har separatistlederne erklæret sejr. Ifølge lokale myndigheder har over 98 procent af vælgerne her stemt for annektering.

I Kherson oplyser de prorussiske myndigheder, at mere end 87 procent har stemt for russisk annektering.

Samtidig rapporterer russiske medier om en høj valgdeltagelse på over 90 procent flere steder.

Tidligere tirsdag aften fortalte Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), at valget har været præget af store problemer.

- Først og fremmest så foregår de (valghandlingerne, red.) jo i et besat område. Det er russerne, der har besat dele af fire regioner i Ukraine, og der har de altså nu gennemført de her afstemninger, siger han.