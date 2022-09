EU-Kommissionen vil have fuld klarhed over gaslækager

Von der Leyen skriver, at ethvert bevidst forsøg på at forstyrre europæisk infrastruktur på energiområdet er ”uacceptabelt”.

Det vil blive mødt med den ”stærkest mulige reaktion”, siger hun.

Lækagerne på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 er sket i Østersøen ved Bornholm.

Den første lækage blev konstateret mandag. De andre to blev opdaget tirsdag.

Tidligere tirsdag oplyste en talsmand for kommissionen, at den var blevet informeret om de tre læk. Men ved middagstid dansk tid lød det, at man ikke havde oplysninger om, hvorvidt der kunne være tale om sabotage.