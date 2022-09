Norge skærper beredskab efter Nord Stream-lækage

Lækagen ved gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 i havet ud for Bornholm får nu Norge til at skærpe beredskabet.

Lækagen i Østersøen, som kan skyldes et angreb eller sabotage, har ført til tæt kontakt mellem Norges regering, politi, forsvaret og andre myndigheder tirsdag.

- På baggrund af dette har regeringen besluttet at iværksætte tiltag for at skærpe beredskabet knyttet til infrastruktur, landanlæg og installationer på norsk sokkel, siger olie- og energiminister Terje Aasland.