Optælling: 96 procent har stemt ja i omstridt afstemning i Ukraine

I Moskva siger formanden for Føderationsrådet, der er det øverste af de to kamre i Ruslands parlament, at rådet muligvis allerede den 4. oktober vil tage stilling til, om de fire regioner skal indlemmes i Rusland.

Regeringen i Ukraine betegner det som et helt igennem ulovligt træk fra russisk side, der kun har til formål at annektere de fire regioner.

Den meddeler videre, at folkeafstemningerne ”ikke kommer til at have nogen indflydelse” på kampene i det østlige Ukraine. Det skriver AFP.