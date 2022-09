Danmark sender to helikopterlæger til første militære EU-operation

Efter mødet siger Morten Bødskov over for pressen, at Forsvaret har vurderet, hvor meget det kunne undvære til Bosnien. Og det var altså de to læger.

- Det er sådan med de operationer, at allierede og deltagende lande bidrager med, hvad de kan. Og det er det her, vi kan prioritere, uden at det går ud over vores eget beredskab, siger forsvarsministeren.

Og det bliver formentlig ikke det eneste bidrag i fremtiden.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Forsvaret fortsat vil afsøge yderligere muligheder for danske bidrag til EU’s militære missioner og operationer.

Ifølge Morten Bødskov er det dog indtil videre den eneste forespørgsel, som Danmark har modtaget i EU-regi.

- Men der vil sikkert komme løbende forespørgsler, siger han.