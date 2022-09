Op mod 6.000 russere kommer dagligt til Georgien

Mange russiske mænd, som er omfattet af værnepligt, forlader landet for at undgå at blive indkaldt til militærtjeneste, fordi de frygter at blive sendt til krigen i Ukraine.

Georgien - og navnligt hovedstaden Tbilisi - er blevet et centrum for russere på flugt fra deres land, efter at Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

I løbet af de første fire måneder af krigen tog næsten 50.000 russere til Georgien, hvor de kan opholde sig et år uden visum. Det oplyste det statistiske kontor i den lille republik ved Sortehavet i juli.