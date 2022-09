Britisk rapport: Putin annekterer del af Ukraine fredag

Folkeafstemningerne, som er blevet holdt over fem dage, begyndte fredag og afsluttes i eftermiddag.

Indbyggerne har stemt om, hvorvidt de fire ukrainske regioner skal indlemmes i nabolandet Rusland.

De russiske styrker har i denne måned tabt meget terræn på slagmarken både i det østlige og sydlige Ukraine, hvilket ifølge iagttagere har tvunget Putin til at fremskynde folkeafstemningerne, som Moskva mener vil cementere russernes autoritet i regionen.

Putin har sagt, at Rusland vil anvende alle tilgængelige midler til at forsvare dets territorium, hvilket forekommer at være en trussel om at bruge strategiske atomvåben til at forhindre Ukraine hær i at generobre territorierne.

Putin har også indkaldt omkring 300.000 soldater af reserven, hvilket har udløst uroligheder i nogle dele af Rusland og fået en del russiske mænd til at flygte til nabolande.