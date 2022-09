Yderligere to mænd er sigtet for Oslo-skyderi i sommer

Han siger, at grundlaget for sigtelsen mod de to, der senest er anholdt er omfattende efterforskningsmateriale - herunder 570 vidneafhøringer.

- Vores hypotese om, at handlingen havde en terrorhensigt er styrket. Det er for tidligt at sige, om de er knyttet til det ekstremistiske islamiske miljø, men at finde ud af mere om de fire er en central del af efterforskningen, siger Enoksen.

Han oplyser videre, at de to, der blev anholdt i weekenden, er kendte af politiet uden at uddybe, hvad de er kendt for.