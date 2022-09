Andreas Norlén genvalgt som Sveriges talman

Han skal onsdag mødes med Norlén og sætte ham ind i, hvor tæt partierne er på at blive enige om et regeringsgrundlag.

Norlén siger, at han venter en regeringsdannelse først vil være på plads om et stykke tid, men han vurderer, at det kommer til at gå hurtigere end efter valget i 2018. Dengang tog det 134 dage.

I forhandlingerne om regeringsmagten mellem de fire borgerlige partier, er der en del fokus på den sikkerhedspolitiske situation i forbindelse med Ruslands mobilisering af 300.000 personer til krigen.

Moderaterna signalerede mandag, at mere avancerede våben vil blive sendt til Ukraine, hvis partiet får dannet en regering.