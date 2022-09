Russisk oligark tæt på Putin indrømmer at stå bag Wagner-gruppe

Oligarken, som har tætte forbindelser til Kreml, siger, at han grundlagde gruppen for at sende krigere til Donbas i Ukraine i 2014.

- Fra det øjeblik - den 1. maj 2014 - var en gruppe med patrioter blevet stiftet. Den fik senere navnet BTG Wagner, siger han.

Oligarken bekræfter også, at gruppens soldater har været aktive i Afrika og i Latinamerika.

Wagner-gruppen har været til stede og spillet en rolle i konflikter i afrikanske lande, blandt andet Libyen og Mali.

Private militære selskaber er i princippet forbudt i Rusland. Kreml og den politiske ledelse nægter at have forbindelser til gruppen.