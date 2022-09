Italien-kender: Ny regering vil højest holde i to år

Lignende toner kommer fra Ungarns regering under premierminister Viktor Orban.

- I disse vanskelige tider har vi mere end nogensinde brug for flere venner, som deler en fælles vision om og tilnærmelse til EU’s udfordringer, siger en talsmand for Orban.

I USA siger Piero Garofalo, Italien-specialist ved University of New Hampshire, at en ny højrefløjsregering under Giorgia Meloni højst kommer til at sidde i to år.

Han henviser til, at italiensk politik er meget kompliceret og præget af mangel på stabilitet. Landet har haft 70 regeringer på 77 år.