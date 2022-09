Centrumvenstreparti erkender nederlag i Italien

- Højrefløjen har flertal i parlamentet, men ikke i landet, siger hun i partiets første kommentar til valgresultatet.

Foreløbige resultater viser, at højrekoalitionen, der er ledet af partiet Italiens Brødre, har fået omkring 43 procent af stemmerne, og at koalitionen er godt på vej til at få flertal i parlamentet i Italien.

Giorgia Meloni leder Italiens Brødre, og hun er dermed kørt i stilling til at blive landets næste premierminister, hvis fløjen ender med at kunne danne et flertal.

Italiens Brødre står ifølge en valgstedsmåling til at få mellem 22,5 og 26,5 procent af stemmerne, og bliver dermed det største parti i højrekoalitionen.