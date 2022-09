Tyskland ønsker forbud for russere mod at købe hus i EU

I maj i år meddelte han, at han forlader posten.

Det skete, fordi der var kommet et voksende pres på ham for at stoppe efter Ruslands angreb på Ukraine.

Det tyske nyhedsbureau dpa, der har set sanktionsforslagene fra regeringen i Berlin, skriver, at Tyskland også presser på for et globalt loft på priserne for olie fra Rusland.

Et andet forslag er et forbud mod at samarbejde med russiske virksomheder inden for atomenergi.

Desuden er der et forslag om, at det skal være forbudt for russere at købe fast ejendom i EU.