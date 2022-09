Putin har godkendt 10 års fængsel for deserterede soldater

De skal slås i Ukraine.

Ifølge Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, indkaldes omkring 300.000 russere til tjeneste.

Siden da har der været rapporter om, at der er pres på grænseovergangene til Ruslands nabolande. Unge mænd vil ud af Rusland.

Der er også pres på flytrafikken til Tyrkiet, Armenien og Serbien.

Det er ikke alle, der vil væk.

Det russiske militær siger, at mindst 10.000 personer har meldt sig frivilligt for at slås i Ukraine, skriver AFP

- Under den første dag af den delvise mobilisering ankom omkring 10.000 personer til rekrutteringskontorerne uden at afvente at blive indkaldt, siger Vladimir Tsimlijansk, en militærtalsmand, til nyhedsbureauet Interfax.