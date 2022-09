- Noget eksploderede i stueetagen eller på stueplan. Der er sket skader på bygningen, og vinduerne i et nærliggende hus er knust, siger efterforskningsleder ved Stockholms politi Jonas Widmark til Expressen.

En stor operation er blevet iværksat, og bomberyddere er tilkaldt.

Der er hidtil ingen meldinger om tilskadekomne.

Eksplosionen finder sted, et døgn efter at en etageejendom blev ødelagt af en eksplosion i Solna nord for Stockholm natten til fredag.

Her detonerede en sprængladning og forårsagede enorme skader i opgangen.