Her blev parterne enige om at arbejde tættere sammen om at retsforfølge de personer, der kan være involveret i krigsforbrydelser i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, har sagt, at massegravene formentlig er endnu et bevis på, at Rusland begår krigsforbrydelser i Ukraine.

FN i Genève har sagt, at man håber at kunne sende eksperter til Izium for at hjælpe med at få klarlagt omstændighederne omkring de hundredvis af døde.