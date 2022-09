Kæmpe skattelettelser i Storbritannien får hård medfart

Kernen i planen er at nedsætte topskatten fra 45 til 40 procent, at nedsætte tillægsskatten ”national insurance”, som er med til at finansiere en række sociale ordninger for britiske familier. Og som rosinen i pølseenden at fjerne det loft, som gælder for bankchefers lønninger.

Det nye budget indeholder også en milliardplan for at holde de britiske borgeres energiregninger i ro det næste halve år. Uanset om man er fattig eller rig.

Det skal sikre Storbritannien en vækst på 2,5 procent.

Den nye premierminister, Liz Truss, er af oppositionen blevet beskyldt for at bygge på premierminister Margaret Thatchers økonomiske politik for 40 år siden.