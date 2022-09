Finland melder om fortsat tæt trafik ved grænse til Rusland

Finland overvejer at afskære størstedelen af russerne fra at krydse grænsen.

Vladimir Putin gik torsdag morgen på talerstolen og leverede en række opsigtsvækkende budskaber om Ruslands invasion af Ukraine.

Ud over at varsle mulig brug af atomvåben sagde Putin, at han ville indkalde op mod 300.000 soldater fra landets reserve. Det er den største indkaldelse siden Anden Verdenskrig.

Næsten øjeblikkeligt begyndte udlængslen at melde sig hos mange russere.

Fly til de ret få rejsedestinationer, som russere stadig kan besøge visumfrit, blev hurtigt udsolgt. Trafikpropper begyndte desuden at opstå ved grænsen til Georgien syd for Rusland og ved grænsen til Finland mod vest.