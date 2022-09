Fire mænd er anholdt i Reykjavik for terrorplan

Fire mænd i trediverne er blevet anholdt i Island mistænkt for at have planlagt terrorangreb mod den islandske stat.

De blev pågrebet af det islandske politis specialenhed i Reykjavik-området onsdag. To af dem er varetægtsfængslet.

Det menes at være de første anholdelser af denne art i Island, siger politidirektør Karl Steinar Valsson torsdag.