10.000 frivillige russere er klar til at tage til Ukraine

Russiske nyhedsbureauer skriver torsdag, at over 10.000 frivillige har meldt sig til at kæmpe i Ukraine for Rusland.

Tallet de russiske myndigheder første dag efter ordren fra præsident Vladimir Putin om delvis mobilisering.

Talsmanden for de russiske styrkers mobiliseringsdepartement, kontreadmiral Vladimir Tsimlyanskyj siger, at omkring 10.000 borgere meldte sig på rekrutteringskontorerne.