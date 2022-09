Zelenskyj: Putin vil drukne Ukraine i blod

I interviewet siger Zelenskyj, at ”ingen ved, hvornår krigen vil slutte”.

Putin har mobiliseret i en måned. Det ved vi fra vores efterretningskilder. De mobiliserede kadetter (officerselever, red.) - folk, som ikke kan slås. De har fejlet, siger Zelenskyj til Bild.

Putins trusler plager ham ikke, og Zelenskyj fastslår, at Ukraine ikke har i sinde at stoppe befrielsen af de områder, som russerne har besat. Han fnyser over Putins planer om at afholde folkeafstemninger om tilslutning til Rusland i de pågældende regioner.