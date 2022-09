Oslos kirker skal nu maksimalt varmes op til 15 grader

Kjetil Haga er i fællesskab med biskoppen gået i gang med at vurdere, hvilke kirker der eventuelt kan lukkes, uden at det går ud over tilbuddet om kirkegang.

- Vi håber og tror, at vi ved at sænke temperaturen og uden at lukke for mange kirker kan undgå yderligere tiltag. Ligesom idrætten, teatre og andre vigtige samfundsaktører følger vi udviklingen nøje, siger Kjetil Haga.

Flere lande - herunder Danmark - har indført tiltag for at spare på strømmen.

Det indebærer blandt andet kun at varme offentlige bygninger op til en vis temperatur og droppe belysning af bygninger om aftenen og natten.