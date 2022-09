Letland afviser at huse russere på flugt fra militærtjeneste

Den varslede militære mobilisering, der angiveligt sættes i gang allerede onsdag, har affødt mange reaktioner fra Vesten.

Flere lande parter anser det som et tegn på, at Rusland er i problemer på slagmarken. Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, kalder mobiliseringen en indrømmelse fra Putin om, at ”hans invasion slår fejl”.

- Putin og forsvarsministeren har sendt tusindvis af deres egne statsborgere i døden - dårligt udstyret og dårligt ledet, siger Ben Wallace.

- Ingen mængde af trusler eller propaganda kan skjule det faktum, at Ukraine er ved at vinde krigen. Det internationale samfund står sammen, og Rusland er blevet et globalt udskud, siger den britiske minister.

Den hollandske premierminister, Mark Rutte, har også reageret på Putins tale. Han kalder Putins udmelding for ”et tegn på panik”.