Forsker: Rusland vil afslutte krigen hurtigst muligt

- Det er en russisk præsident, som håber at få afsluttet krigen i Ukraine meget hurtigt. Det er en samlet løsningspakke, han lægger frem, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Han vurderer, at den delvise mobilisering skal være med til at sikre, at Rusland kan bevare kontrollen med de dele af Ukraine, som landet gerne vil indlemme i Rusland.

- De har forsøgt at undgå at mobilisere, og det er også derfor, at den er trukket ud så længe, og det er også derfor, at der kun kommer en delvis mobilisering, siger Flemming Splidsboel Hansen.