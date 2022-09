Ukraine: Krigen går tydeligvis ikke efter Putins plan

Vladimir Putin talte onsdag morgen direkte til det russiske folk. Det var præsidentens første tale til nationen siden krigens start 24. februar.

Talen kom, dagen efter at fire ukrainske regioner, som Rusland har invaderet, varslede snarlige folkeafstemninger om at tilslutte sig Rusland.

USA’s ambassadør i Ukraine, Bridget Brink, siger, at præsident Putins udmelding onsdag er et udtryk for svaghed og fiasko.

- Falske folkeafstemninger og mobilisering er et tegn på svaghed, på russisk fiasko. USA kommer aldrig til at anerkende Ruslands krav om påstået annekteret ukrainsk territorie, skriver hun på Twitter og fortsætter:

- Vi fortsætter med at stå side om side med Ukraine, så længe det kræves.