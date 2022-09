Tjekkiet indfører prisloft på el og gas

Nu skal præsident Milos Zeman underskrive aftalen. Det skridt er dog kun en formalitet, skriver dpa.

Dermed bliver prisen på elektricitet begrænset til, hvad der svarer til 1,72 danske kroner per kilowatt-time plus distributionsomkostninger fra 1. november. For gas bliver prisloftet, hvad der svarer til 89 ører.

Det er udbyderen, der bliver kompenseret, så energien dermed kan sælges billigere.

- Vi garanterer prisniveauet. Alle kommer til at vide, hvad de skal betale. Ingen skal betale et beløb mange gange højere, end det de betaler i år, har premierminister Petr Fiala tidligere sagt på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet CTK.