Separatister vil snart stemme om at erklære regioner russiske

Russisk-støttede separatister vil inden for få dage afholde folkeafstemninger om at erklære nogle ukrainske regioner for russiske.

Det skriver de russiske nyhedsbureauer Tass og Interfax med henvisning til udtalelser fra lokale embedsfolk. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to regioner Donetsk og Luhansk, der tilsammen udgør Donbas, vil angiveligt holde folkeafstemninger mellem 23. og 27. september.