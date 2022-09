Ungarn risikerer at miste milliardstøtte fra EU

EU har svaret, at det muligvis kan fungere, men det kræver, at det implementeres ordentligt.

Den ungarske premierminister, Viktor Orbán, og regeringspartiet Fidesz har flere gange været på kant med EU.

Siden 2010 har regeringen ændret Ungarns grundlov og lavet hundredvis af nye love, der blandt andet begrænser pressefriheden og rettigheder for LGBT-personer.

For få dage siden erklærede et flertal af medlemmerne i EU-Parlamentet, at Ungarn ikke længere kan betragtes som et fuldgyldigt demokrati. Landet er ”et hybridregime af parlamentarisk autokrati”, lød det.

Hvis Kommissionen beslutter sig for at skære dybt i støtten til Ungarn, skal planen først godkendes af et flertal bestående af 15 EU-lande, inden den kan gennemføres.