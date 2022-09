Ukraine og FN vil undersøge mulige krigsforbrydelser i Kharkiv

I de to byer er der i alt fundet ti steder, hvor der er blevet udført tortur, siger politichefen.

I Balaklija er op mod 40 personer angiveligt blevet tilbageholdt, ydmyget og tortureret på en lokal politistation, mens byen var besat af russiske styrket.

- Der var tortur. Vi kan se spor af blottede elkabler om folks hænder, hvor der blev sendt strøm igennem, mens de blev afhørt, siger politichefen.

Fredag lød det, at der indtil videre er fundet mindst 440 grave i Izjum.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger dog, at det er for tidligt at sige, hvor mange mennesker der er begravet der.

I sin daglige videotale fredag opfordrer Zelenskyj endnu en gang vestlige lande til at indføre endnu hårdere sanktioner mod Rusland.