Guvernør: 99 procent af de døde i massegrave bærer tegn på vold

99 procent af de lig, der er hentet ud af massegrave ved den ukrainske by Izjum, bærer tegn på tortur eller på anden måde at have lidt en voldsom død.

Det meddeler guvernøren i Kharkiv-regionen, Oleh Synjehubov, fredag aften på sociale medier.

- Blandt de lig, der blev gravet ud i dag, viste 99 procent tegn på en voldelig død, siger guvernøren.