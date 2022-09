Det tog omtrent en uge. Så var tusindvis af kvadratkilometer i Kharkiv-regionen befriet, efter en succesfuld lynoffensiv af de ukrainske styrker.

I dagene siden er de daglige opdateringer fra slagmarken atter blevet et spørgsmål om markant mindre forskydninger, erobringer og generobringer.

Men selvom man måske igen skal zoome længere ind på kortet for at følge udviklingen, betyder det langt fra, at situationen er mindre anspændt eller indsatsen dalet. Major og underviser ved Forsvarsakademiet Esben Salling Larsen har især fokus på militærgeografi. Og den situation, som lige nu er skabt på slagmarken, kan i høj grad forklares med netop det udgangspunkt, fortæller han.