Det er første gang, at han udtaler sig offentligt om den offensiv, der har sendt russiske styrker på flugt fra mange af de områder i det østlige Ukraine, de har kontrolleret i månedsvis.

Han beskylder samtidig ukrainske styrker for at forsøge at foretage ”terrorhandlinger” og skade civil infrastruktur i Rusland.

- Vi er faktisk ret tilbageholdne i vores respons på det, siger Putin.

Han nævner, at Rusland på det seneste har rettet angreb mod ukrainsk infrastruktur. Blandt andet er en dæmning og Ukraines elforsyning blevet ramt.

Det kan blive endnu værre, advarer Putin.

- På det seneste har de russiske væbnede styrker påført dem et par følsomme slag. Lad os antage, at det er en advarsel, siger han ifølge Reuters.