Lig i massegrave i Izjum fundet med hænderne bundet

Flere af de mange dræbte, der er ved at blive udgravet fra massegrave ved byen Izjum i Ukraine, er bundet på hænderne.

Det siger guvernøren i Kharkiv-regionen, Oleh Synjehubov, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er på det sted, hvor folk er begravet i massevis, civile er begravet her, og ifølge vores oplysninger viser de alle tegn på at have lidt en voldsom død, siger guvernøren.