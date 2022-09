Statsminister Magdalena Andersson søger sin afsked

Norlén vil bruge torsdag på at mødes med partierne. Riksdagens formand omtales på svensk som talmannen.

Først da vil han efter alt at dømme bede den konservative leder for Moderaterna, Ulf Kristersson, om at gøre forsøget på at samle en ny borgerlig regering.

Statsminister Andersson fra Socialdemokraterna holder dog en dør på klem, hvis Moderaterna skulle være interesseret i et samarbejde, der rækker hen over midten.

- Jeg har meddelt talmannen, at hvis Moderaterna skulle komme på andre tanker og ikke vil samarbejde med Sverigedemokraterna, så står min dør åben, siger Magdalena Andersson ifølge Aftonbladet.