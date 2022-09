EU vil øge krav til cybersikkerheden i din kaffemaskine

Udspillet kommer på et tidspunkt, hvor risikoen for cyberangreb fylder stadig mere for både virksomheder og forbrugere. Også vigtige institutioner og infrastruktur i EU-landene er udsatte. Derfor kan cybersikkerhed i yderste konsekvens være et spørgsmål om liv og død, fastslår EU-Kommissionen i udspillet.

EU-Kommissionen foreslår, at digitale produkter leveres med en sikker standardindstilling. Den skal forbrugerne altid skal kunne genaktivere.

Producenter skal også forpligtes til at kryptere forbrugernes information, når det er relevant. Og producenter skal forpligtes til at minimere adgangen til personlig information til det nødvendige for produktet.

Derudover skal forbrugere oplyses markant mere om sikkerheden i produkterne, foreslår EU-Kommissionen.