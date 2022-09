Føreren af den personbil, der kolliderede med Zelenskyjs bilkortege, blev behandlet på ulykkesstedet, hvorefter han blev kørt på hospitalet.

Ifølge BBC skete biluheldet efter, at Zelenskyj havde besøgt den tilbageerobrede by, Izjum, i det nordøstlige Ukraine onsdag, hvor han takkede sine tropper for den vigtige militære sejr i et område, der betyder meget for russerne, idet det ligger langs de russiske forsyningslinjer.