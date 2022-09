Armenien hævder at have indgået våbenhvile med Aserbajdsjan

De to tidligere sovjetlande har i årtier været i konflikt over området Nagorno-Karabakh. Området er en del af Aserbajdsjan, men har været kontrolleret af etniske armeniere med støtte fra Armenien siden 1994.

I 2020 kæmpede de to lande om enklaven. Her blev der kæmpet i seks uger. Det kostede ifølge nyhedsbureauet AFP 6500 soldater fra de to lande livet.

En våbenhvile kom dengang i stand med Rusland som mægler. Armenien måtte ved den lejlighed afstå områder, som landet i årtier har rådet over.

De nye kampe i Ruslands baggård kommer på et tidspunkt, hvor de russiske styrker er blevet trængt tilbage af Ukraine under den invasion, som den russiske præsident, Vladimir Putin, satte i gang i februar.