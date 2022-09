Zelenskyjs hjemby er i fare for oversvømmelser efter missilangreb

Kryvyj Rih er Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Præsidenten sagde tidligere, at russerne sigtede efter infrastruktur i et forsøg på at oversvømme byen.

Landets udenrigsminister, Dmytro Kuleba, gik onsdag aften efter angrebet på Twitter for igen at understrege, at Rusland bør brændemærkes som en terrorstat.

- Det russiske missilangreb mod Kryvyj Rihs hydrauliske struktur er en krigsforbrydelse og en terrorhandling. Efter at være blevet slået af de ukrainske styrker på slagmarken er de russiske kujoner nu gået i krig mod vores kritiske infrastruktur og civile, skriver han.

- Rusland er en terrorstat og må anerkendes som sådan.

Rusland og Ukraine har været i krig i mere end syv måneder, efter at Rusland invaderede landet sidst i februar.