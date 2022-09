Ukrainsk by er i fare for oversvømmelser efter missilangreb

Et russisk missilangreb slog onsdag ned i kritisk infrastruktur i den ukrainske by Kryvyj Rih og bragte byen i betydelig fare for oversvømmelse.

Det oplyser det ukrainske præsidentkontor.

Missilerne har blandt andet ramt noget af den infrastruktur, som sikrer, at Inhulets-floden ikke flyder over.

En dæmning sikrer normalt, at vandstanden i floden ikke bliver for høj, men onsdag aften fosser vandet igennem, oplyser præsidentkontoret.