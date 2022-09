Olaf Scholz: Putin ser stadig ikke invasion som fejl

Han understreger, at det er vigtigt at understrege over for den russiske præsident, at russerne må trække sig ud.

I samtalen med Putin krævede den tyske regeringschef en ”fuldstændig tilbagetrækning” af russiske styrker fra Ukraine.

Scholz opfordrede den russiske præsident til at ”finde en diplomatisk løsning hurtigst muligt, at sørge for en fuldstændig tilbagetrækning af russiske styrker og at respektere Ukraines territoriale integritet og suverænitet”.

Samtalen mellem de to var den første i to uger.